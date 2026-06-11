13 साल के निसर्ग ने उजागर की CBSE की खामियां, अब IIT कानपुर में संभालेंगे देश की डिजिटल सुरक्षा

अधिकारी ने 13 साल की उम्र में शुरू किया साइबर सुरक्षा का सफर

निसर्ग अधिकारी ने 13 साल की उम्र में साइबर सुरक्षा की दुनिया में कदम रखा था, वो भी केवल अपनी जिज्ञासा के कारण। IIT कानपुर के डायरेक्टर मनेंद्र अग्रवाल ने खुद उनसे संपर्क किया और उन्हें यह मौका दिया। इस बातचीत के बाद यह भूमिका उन्हें और भी दिलचस्प लगी। आज उनके काम से भारत की डिजिटल सुरक्षा और भी मजबूत हो रही है। जैसा कि वे खुद बताते हैं, "मैंने लगभग 13 साल की उम्र में मौज-मस्ती के लिए साइबर सुरक्षा में हाथ आजमाया था। वह उत्सुकता धीरे-धीरे एक ऐसे क्षेत्र में बदल गई, जिसे मैं गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहता था।"