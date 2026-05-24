गुवाहाटी में बारिश बनी काल, फिसलन भरी सड़क पर बाइक टक्कर में 4 की मौत देश May 24, 2026

गुवाहाटी के पास बारिश से भीगी सड़क पर शनिवार तड़के 2 बाइकों की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा रात करीब दो बजे हुआ। उस समय भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते सड़क पर काफी फिसलन थी और दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टक्कर के बाद तुरंत स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को खबर दी, जिसके बाद घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया।