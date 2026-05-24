गुवाहाटी में बारिश बनी काल, फिसलन भरी सड़क पर बाइक टक्कर में 4 की मौत
गुवाहाटी के पास बारिश से भीगी सड़क पर शनिवार तड़के 2 बाइकों की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा रात करीब दो बजे हुआ। उस समय भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते सड़क पर काफी फिसलन थी और दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। टक्कर के बाद तुरंत स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को खबर दी, जिसके बाद घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल पहुंचते ही 3 की मौत, एक की हालत गंभीर
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने ज्योति कलिता, निखिल दास और चंदन जाना नाम के तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, एक अन्य व्यक्ति अभी भी अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि भारी बारिश के कारण खराब दृश्यता और सड़क पर फिसलन इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। इस घटना से इलाके के लोग सदमे में हैं और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।