मोदी के 'वेड इन इंडिया' से देसी शादियों का जलवा, कारोबार को बंपर फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वेड इन इंडिया' आह्वान के बाद अब ज्यादा जोड़े विदेश के बजाय भारत में ही शादी करने का मन बना रहे हैं। इससे न केवल शादियां और भी खास और यादगार बन रही हैं, बल्कि स्थानीय कारोबार को भी बहुत फायदा मिल रहा है। फूल बेचने वालों से लेकर होटल के कर्मचारियों तक, कई लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब परिवार ऐसी जगहों को चुन रहे हैं जहां सिर्फ बड़े बजट का दिखावा न हो, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया जा सके।
विवाह स्थल अब स्थानीय संस्कृति और विलासिता को दे रहे हैं बढ़ावा
अगर आप भी अपनी शादी की योजना बना रहे हैं, तो भारत में ऐसे कई खास वेन्यू मौजूद हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे जैसे स्थान आपको शांतिपूर्ण नदी किनारे समारोहों का अनुभव देते हैं। केरल का कुमारकोम लेक रिसॉर्ट बैकवाटर्स का शांत और खूबसूरत माहौल पेश करता है। वहीं, उदयपुर का ओबेरॉय उदयविलास अपनी झीलों और शाही महलों के साथ भव्यता और शानो-शौकत का बेहतरीन अनुभव कराता है। जयपुर का फेयरमाउंट होटल राजस्थानी पारंपरिक स्टाइल को मॉडर्न लग्जरी के साथ शानदार तरीके से मिलाता है। इन सभी आयोजन स्थलों का लक्ष्य न केवल यादगार शादियां कराना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सहारा देना भी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विचार से पूरी तरह मेल खाता है।