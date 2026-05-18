प्रधानमंत्री मोदी ने UAE से पक्का किया 3 करोड़ बैरल का आपातकालीन स्टॉक

भारत-UAE समझौता: 3 करोड़ बैरल तेल भंडारण की सुविधा

भारत और UAE ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत UAE के कच्चे तेल को भारत के स्टोरेज सुविधाओं में 3 करोड़ बैरल तक जमा किया जा सकेगा। यह मुश्किल वक्त में भारत के लिए एक तरह का आपातकालीन भंडार होगा। इसके अलावा, दोनों देश मिलकर गैस के रणनीतिक भंडार बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। UAE ने OPEC से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र राह चुनी है, जिसका मतलब है कि वैश्विक बाजार में किसी भी तरह की उथल-पुथल होने पर भी भारत को ईंधन की भरोसेमंद आपूर्ति लगातार मिलती रहेगी।