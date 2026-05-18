प्रधानमंत्री मोदी ने UAE से पक्का किया 3 करोड़ बैरल का आपातकालीन स्टॉक

प्रधानमंत्री मोदी ने UAE से पक्का किया 3 करोड़ बैरल का आपातकालीन स्टॉक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अपनी छोटी यात्रा पूरी की है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मिलकर कई अहम ऊर्जा सौदों पर सहमति बनाई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और समुद्री रास्ते भी खतरनाक हो गए हैं। इन हालात को देखते हुए, भारत की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने मिलकर नए कदम उठाने पर सहमति जताई है।
भारत-UAE समझौता: 3 करोड़ बैरल तेल भंडारण की सुविधा
भारत और UAE ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत UAE के कच्चे तेल को भारत के स्टोरेज सुविधाओं में 3 करोड़ बैरल तक जमा किया जा सकेगा। यह मुश्किल वक्त में भारत के लिए एक तरह का आपातकालीन भंडार होगा। इसके अलावा, दोनों देश मिलकर गैस के रणनीतिक भंडार बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। UAE ने OPEC से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र राह चुनी है, जिसका मतलब है कि वैश्विक बाजार में किसी भी तरह की उथल-पुथल होने पर भी भारत को ईंधन की भरोसेमंद आपूर्ति लगातार मिलती रहेगी।
भारत-UAE साझेदारी ईंधन आपूर्ति में विविधता लाएगी
वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मची इस उथल-पुथल के बीच, विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से भारत अपने ईंधन के स्रोतों को और विविध बना पाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कहीं और से आपूर्ति बंद होने पर भी भारत को ईंधन के लिए संघर्ष न करना पड़े। UAE इस वक्त भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में से एक बनकर सामने आ रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।