प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने किया विकास, कल्याण और किसानों के लिए किए गए कामों का जिक्र

मोदी ने बताया कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया और सरकार की कई योजनाओं के तहत 4 करोड़ नए घर भी बनाए गए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए गए। 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जन धन खातों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, वहीं 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर सहारा दिया गया। शहरी कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। देश के 26 शहरों में मेट्रो का जाल फैला और हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना ने लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी। किसानों को राहत देने के लिए PM-किसान सम्मान निधि के तहत 4.3 लाख करोड़ रुपये दिए गए।