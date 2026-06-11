मुंबई की झीलों में सिर्फ 13 प्रतिशत पानी बचा, मानसून में देरी के बीच अल नीनो का खतरा

मुंबई की झीलें 13 प्रतिशत से भी कम भरी हैं

अभी मुंबई में मानसून से पहले की बारिश और चिपचिपी गर्मी बनी हुई है। 14 जून तक मुंबई और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का दबाव बन रहा है, जिसके कारण 14 से 16 जून के बीच बारिश में तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ, पानी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। शहर की झीलें 13 प्रतिशत से भी कम भरी हैं। इसके अलावा, 'अल नीनो' जैसी स्थिति बन रही है, जिससे पूरे भारत में इस साल मानसून कमजोर हो सकता है। इससे मुंबई में पानी की किल्लत और बढ़ सकती है।