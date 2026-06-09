पश्चिमी तट पर मानसून की रफ्तार धीमी क्यों? IMD ने की यह भविष्यवाणी

अरब सागर का परिसंचरण जारी रख रहा है बारिश

अरब सागर के ऊपर बना एक चक्रवाती परिसंचरण अभी भी दक्षिण गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश करवा रहा है। वहीं मुंबई को अभी अपने असली मानसून का इंतज़ार है, क्योंकि यहां हवाएं कमजोर बनी हुई हैं। हालांकि, कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 22 से 23 जून के करीब आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के पास एक नया चक्रवाती परिसंचरण बन सकता है। इससे मध्य भारत और पश्चिमी तट के उत्तरी इलाकों में मानसून को फिर से अच्छी गति मिल सकती है।