449 करोड़ रुपये का 'अभेद्य कवच', नौसेना अब दुश्मन के GPS को करेगी बेअसर
भारतीय नौसेना के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय ने 449 करोड़ रुपये का एक बड़ा सौदा किया है, जिसके तहत 20 आधुनिक सैटेलाइट जैमर खरीदे जाएंगे। देश में ही बने ये उपकरण दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS, Galileo, BeiDou और GLONASS को बाधित कर नौसेना के अभियानों को सुरक्षित रखेंगे।
जैमर्स GNSS को ब्लॉक करेंगे
ये जैमर सैटेलाइट सिग्नलों को ब्लॉक या स्पूफ करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होने से दुश्मन के लिए रास्ता ढूंढना या अपना लक्ष्य निर्धारित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2023 से 2025 के दौरान मुख्य हवाई गलियारों में GNSS सिग्नल में 465 से ज्यादा बार बाधा डालने और उन्हें धोखे से बदलने (स्पूफिंग) के मामले सामने आए थे। इसी के बाद यह फैसला लिया गया है। इन जैमर्स में 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिससे भारत अपनी जमीन, समुद्र और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के मामले में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा।