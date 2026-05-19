सप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को लेकर दिए आदेश पर मेनका गांधी ने जताई नाराजगी, जानिए क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज संक्रमित कुत्तों की दया-मृत्यु को अनुमति दी

मेनका गांधी का कहना है कि आवारा कुत्तों को स्थायी तौर पर कहीं और स्थानांतरित करना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारत में एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) केंद्र और आश्रय स्थल ठीक से नहीं बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले बहुत अधिक हो रहे हैं, वहां अधिकारी रेबीज से संक्रमित कुत्तों की दया-मृत्यु पर विचार कर सकते हैं। अन्य कार्यकर्ताओं ने ABC नियमों पर ध्यान दिए जाने की सराहना की, लेकिन जानवरों को कैद में रखने के फैसले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने याद दिलाया कि जानवरों के प्रति दया का भाव रखना हमारे संवैधानिक मूल्यों का हिस्सा है।