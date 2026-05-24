डॉक्टर बनने चला था, मुंबई में भीख मांगता मिला: मेडिकल छात्र की कहानी झकझोर देगी देश May 24, 2026

नांदेड़ का रहने वाला 25 साल का मेडिकल स्टूडेंट अभय सुरेश बेलकोनी करीब 7 हफ्तों से लापता था। मुंबई पुलिस ने उसे आखिरकार सड़कों पर भीख मांगते हुए पाया। अभय 4 अप्रैल को जलगांव जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसका फोन और बाकी सारा सामान कहीं खो गया। उसके पास न तो कोई पहचान पत्र था और न ही पैसे थे। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझते हुए वह अकेला और बेसहारा रह गया, जब तक कि पुलिस ने एक एंटी-बैगिंग अभियान के दौरान उसे नहीं देखा।