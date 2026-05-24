डॉक्टर बनने चला था, मुंबई में भीख मांगता मिला: मेडिकल छात्र की कहानी झकझोर देगी
नांदेड़ का रहने वाला 25 साल का मेडिकल स्टूडेंट अभय सुरेश बेलकोनी करीब 7 हफ्तों से लापता था। मुंबई पुलिस ने उसे आखिरकार सड़कों पर भीख मांगते हुए पाया। अभय 4 अप्रैल को जलगांव जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसका फोन और बाकी सारा सामान कहीं खो गया। उसके पास न तो कोई पहचान पत्र था और न ही पैसे थे। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझते हुए वह अकेला और बेसहारा रह गया, जब तक कि पुलिस ने एक एंटी-बैगिंग अभियान के दौरान उसे नहीं देखा।
16 मई को पिता के साथ मिला अभय
6 अप्रैल को अभय ने एक रेलवे वेंडर के फोन से अपने परिवार को एक बार फोन किया था। हालांकि, यह कॉल बीच में ही कट गया और उसके बाद परिवार का अभय से कोई संपर्क नहीं हो पाया। हफ्तों तक परेशान रहने के बाद, परिवार ने 16 मई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जैसे ही अभय की पहचान पक्की की, उसी दिन उसे उसके पिता से मिलवा दिया गया। इतने लंबे और मुश्किल दौर के बाद यह सबके लिए बड़ी राहत की बात थी।