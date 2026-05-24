अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो का एस जयशंकर से अहम चर्चा देश May 24, 2026

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो हाल ही में भारत आए हैं, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य मकसद था अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। बातचीत में व्यापार बढ़ाना, ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करना और उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर साथ आना शामिल था जो इस वक्त काफी अहम हैं।