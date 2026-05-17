NEET-UG पेपर लीक: CBI ने NTA से जुड़ी व्याख्याता को किया गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे कई बड़े राज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र की एक वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान लेक्चरर मनीषा मंदारे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 14 दिनों के लिए CBI को रिमांड पर सौंपा गया है। उन पर आरोप है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जुड़ी होने के कारण उन्हें NEET परीक्षा के गोपनीय बॉटनी और जूलोजी के प्रश्न पत्र मिल गए थे। यह मामला इस साल की परीक्षा में हुए लीक की व्यापक जांच का हिस्सा है।
मंदारे और वाघमारे ने NEET के प्रश्न साझा किए
जांचकर्ताओं के मुताबिक, मंदारे ने 3 मई की NEET परीक्षा के प्रश्न तैयार करने में मदद की थी। उन्होंने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर चुनिंदा छात्रों को संभावित प्रश्नों की जानकारी दी। इन छात्रों ने मंदारे के घर पर आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया था, जहां कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पुलिस का मानना है कि यह एक बड़ी साजिश थी ताकि परीक्षा की निष्पक्षता को बिगाड़ा जा सके।
NEET जांच अभी शुरुआती और अहम दौर में- कोर्ट
कोर्ट ने इस मामले को 'बहुत शुरुआती और अहम दौर' बताया है। इसी वजह से मंदारे अब उन नौ लोगों में से एक हैं जिन्हें CBI ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर हुआ था।