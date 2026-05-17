NEET-UG पेपर लीक: CBI ने NTA से जुड़ी व्याख्याता को किया गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे कई बड़े राज देश May 17, 2026

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र की एक वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान लेक्चरर मनीषा मंदारे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 14 दिनों के लिए CBI को रिमांड पर सौंपा गया है। उन पर आरोप है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जुड़ी होने के कारण उन्हें NEET परीक्षा के गोपनीय बॉटनी और जूलोजी के प्रश्न पत्र मिल गए थे। यह मामला इस साल की परीक्षा में हुए लीक की व्यापक जांच का हिस्सा है।