मानस नेशनल पार्क में खौफनाक हमला, गैंडे ने पर्यटक जीप को मारी जोरदार टक्कर, वीडियो वायरल

विशेषज्ञों ने पर्यटकों को जंगली जानवरों के करीब जाने की चेतावनी दी

ड्राइवर की सूझबूझ से वह सुरक्षित रूप से पीछे हट गया, लेकिन इस घटना ने फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि पर्यटकों को जंगली जानवरों से कितना करीब जाना चाहिए। विशेषज्ञ सभी को याद दिला रहे हैं कि बहुत करीब जाने से जानवर तनाव में आ सकते हैं या उकसाए जा सकते हैं, जिससे इंसान और जानवर दोनों की जान जोखिम में पड़ सकती है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही सबसे जरूरी है, न केवल लोगों की सुरक्षा के लिए बल्कि जानवरों की भलाई के लिए भी।