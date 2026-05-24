उत्तराखंड: धधकते जंगल से 90 मिनट में जंग जीती, घरों पर मंडराता खतरा ऐसे टाला

DFO ने बताया- घरों को कोई खतरा नहीं

डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) पुनीत तोमर ने जानकारी दी कि आग नीचे की ओर खाली इलाकों की तरफ बढ़ रही थी। इस वजह से पास के किसी भी घर को कोई नुकसान या खतरा नहीं हुआ। उन्होंने अग्निशमन टीमों की तेज कार्रवाई की खूब तारीफ की, जिसकी बदौलत एक बड़ा हादसा होने से टल गया।