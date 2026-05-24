उत्तराखंड: धधकते जंगल से 90 मिनट में जंग जीती, घरों पर मंडराता खतरा ऐसे टाला
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शनिवार शाम को उत्तराखंड के टिहरी जिले में बुदोगी गांव के पास जंगल की एक बड़ी आग भड़क गई। इस आग में लगभग 14 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि स्थानीय टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और महज डेढ़ घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया।
DFO ने बताया- घरों को कोई खतरा नहीं
डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) पुनीत तोमर ने जानकारी दी कि आग नीचे की ओर खाली इलाकों की तरफ बढ़ रही थी। इस वजह से पास के किसी भी घर को कोई नुकसान या खतरा नहीं हुआ। उन्होंने अग्निशमन टीमों की तेज कार्रवाई की खूब तारीफ की, जिसकी बदौलत एक बड़ा हादसा होने से टल गया।