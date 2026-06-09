चेन्नई में रात को घंटों गुल रही बिजली, देर रात प्रदर्शन पर उतरे लोग

वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से उपकरण खराब

कई इलाकों में 3 घंटे से भी ज्यादा बिजली गुल रही। ऊपर से बिजली के वोल्टेज में हुए उतार-चढ़ाव ने लोगों के घरेलू उपकरण भी खराब कर दिए। निवासियों का कहना था कि सरकारी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे थे। एक निवासी ने शिकायत करते हुए बताया, "हम बिजली के बिल के लिए मोटी रकम चुकाते हैं, लेकिन हमारी शिकायतों पर कर्मचारियों का कोई जवाब नहीं आता।" इन विरोध प्रदर्शनों के कारण शहर के कुछ हिस्सों में सड़कें भी जाम हो गईं। अधिकारियों ने इन दिक्कतों के लिए ट्रांसफार्मर फेल होने और तकनीकी गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया।