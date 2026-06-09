चेन्नई में रात को घंटों गुल रही बिजली, देर रात प्रदर्शन पर उतरे लोग
चेन्नई में 8 और 9 जून की रात को बिजली गुल होने से कई इलाके घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे। इस व्यापक कटौती से नाराज निवासियों ने देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोग बिजली बोर्ड के दफ्तरों के बाहर इकट्ठा होकर जल्द समाधान की मांग कर रहे थे और अधिकारियों से सवाल उठा रहे थे कि वे इतनी जल्दी कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। जब लोगों का गुस्सा भड़का तो पुलिस को बीच में आना पड़ा।
वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से उपकरण खराब
कई इलाकों में 3 घंटे से भी ज्यादा बिजली गुल रही। ऊपर से बिजली के वोल्टेज में हुए उतार-चढ़ाव ने लोगों के घरेलू उपकरण भी खराब कर दिए। निवासियों का कहना था कि सरकारी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे थे। एक निवासी ने शिकायत करते हुए बताया, "हम बिजली के बिल के लिए मोटी रकम चुकाते हैं, लेकिन हमारी शिकायतों पर कर्मचारियों का कोई जवाब नहीं आता।" इन विरोध प्रदर्शनों के कारण शहर के कुछ हिस्सों में सड़कें भी जाम हो गईं। अधिकारियों ने इन दिक्कतों के लिए ट्रांसफार्मर फेल होने और तकनीकी गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया।