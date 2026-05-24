लद्दाख में होगी अब अपनी विधानसभा, लिए जा सकेंगे खुद के फैसले
लद्दाख के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और वहां के स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत के बाद अब ये साफ हो गया है कि इस क्षेत्र को जल्द ही अपनी चुनी हुई विधानसभा मिलेगी। इससे लद्दाख के लोग अपनी सरकार चलाने और अपने फैसले लेने में पहले से कहीं ज्यादा भूमिका निभा पाएंगे। यह अपने मामलों पर ज़्यादा नियंत्रण हासिल करने की तरफ एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
विधानसभा संभालेगी कानून, वित्त और प्रशासन
यह नई विधानसभा अब कानून, वित्त और प्रशासन से जुड़े अहम फैसले लेगी। इससे लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों में कमी आएगी। हालांकि, अभी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए लद्दाख को यह दिखाना होगा कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे कई नेताओं का कहना है कि इस फैसले से स्थानीय लोग अपने हितों की बेहतर तरीके से रक्षा कर पाएंगे और अपने भविष्य को खुद आकार दे सकेंगे। अगले कुछ हफ्तों में कानूनी जानकारों के साथ मिलकर इसके कामकाज से जुड़ी बारीकियों को तय किया जाएगा।