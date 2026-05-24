लद्दाख में होगी अब अपनी विधानसभा, लिए जा सकेंगे खुद के फैसले

विधानसभा संभालेगी कानून, वित्त और प्रशासन

यह नई विधानसभा अब कानून, वित्त और प्रशासन से जुड़े अहम फैसले लेगी। इससे लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों में कमी आएगी। हालांकि, अभी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए लद्दाख को यह दिखाना होगा कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे कई नेताओं का कहना है कि इस फैसले से स्थानीय लोग अपने हितों की बेहतर तरीके से रक्षा कर पाएंगे और अपने भविष्य को खुद आकार दे सकेंगे। अगले कुछ हफ्तों में कानूनी जानकारों के साथ मिलकर इसके कामकाज से जुड़ी बारीकियों को तय किया जाएगा।