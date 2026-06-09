केरलम में 10 जून से लागू होगा ट्रॉलिंग प्रतिबंध, मछुआरों ने मांगी आर्थिक मदद
केरलम में हर साल लगने वाला ट्रॉलिंग प्रतिबंध 10 जून की आधी रात से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इसका मुख्य मकसद मछलियों को उनके प्रजनन काल के दौरान आराम करने और अपनी संख्या बढ़ाने का मौका देना है। इस दौरान ट्रॉलिंग और डबल-नेट फिशिंग पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, जबकि सिर्फ पारंपरिक नावों को ही मछली पकड़ने की अनुमति दी जाएगी।
केरलम में सुरक्षा उपकरण जरूरी
समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों को अब सुरक्षा उपकरण, लाइसेंस, आधार कार्ड और नाव के सभी जरूरी कागजात अपने साथ रखने होंगे। हर एक बड़ी नाव के साथ केवल एक सहायक नाव को ही इजाजत मिलेगी। किसी भी आपात स्थिति के लिए 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। मछुआरा संगठनों ने इस प्रतिबंध के दौरान मुफ्त राशन की जगह आर्थिक सहायता की मांग की है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड की गश्त बढ़ाने की भी अपील की है। प्रतिबंध की यह अवधि खत्म होने तक दूसरे राज्यों की नावों को केरलम के समुद्री क्षेत्र से दूर रहना होगा।