केरलम में ATS का बड़ा खुलासा, फर्जी आधार कार्ड के साथ दबोचे गए कई बांग्लादेशी देश Jun 09, 2026

केरलम पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) ने कोललम जिले से 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर बिना किसी वैध दस्तावेज के रहने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों के समूह में 3 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने इन्हें एक कबाड़ दुकान के पास से पकड़ा, जहां उनके पास से कई पहचान पत्र बरामद हुए, जिनमें आधार कार्ड भी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अवैध घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए यह एक बड़ी कोशिश की जा रही है और यह गिरफ्तारी उसी का हिस्सा है।