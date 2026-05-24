NEET-UG परीक्षा रद्द होने का सदमा, छात्रा ने की आत्महत्या
इस हफ्ते कर्नाटक के कलबुरागी जिले में एक दुखद घटना सामने आई, जहां 18 साल की NEET-UG अभ्यर्थी भाग्यश्री ने आत्महत्या कर ली। भाग्यश्री ने हाल ही में NEET-UG परीक्षा दी थी और बोर्ड परीक्षाओं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। उनकी इस मौत ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के बढ़ते तनाव को लेकर चिंताएं और गहरी कर दी हैं। यह परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के चलते देश भर में रद्द की गई थी।
सरकार ने 21 जून की परीक्षा तिथि तय की
अचानक हुई इस परीक्षा रद्दीकरण से देश भर में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इस महीने आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें राजस्थान के प्रदीप मेघवाल का नाम भी शामिल है। सरकार ने अब NEET-UG के लिए नई परीक्षा तिथि 21 जून तय कर दी है। साथ ही अगले साल से परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने का फैसला भी किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों।