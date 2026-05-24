NEET-UG परीक्षा रद्द होने का सदमा, छात्रा ने की आत्महत्या देश May 24, 2026

इस हफ्ते कर्नाटक के कलबुरागी जिले में एक दुखद घटना सामने आई, जहां 18 साल की NEET-UG अभ्यर्थी भाग्यश्री ने आत्महत्या कर ली। भाग्यश्री ने हाल ही में NEET-UG परीक्षा दी थी और बोर्ड परीक्षाओं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। उनकी इस मौत ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के बढ़ते तनाव को लेकर चिंताएं और गहरी कर दी हैं। यह परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के चलते देश भर में रद्द की गई थी।