CBI अधिकारी बनकर 24 करोड़ की ठगी, डिजिटल अरेस्ट से डराकर बुजुर्ग महिला को लूटा देश May 24, 2026

कर्नाटक पुलिस ने एक बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन ठगों ने बेंगलुरु की एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया था, जो दुबई में टीचर के तौर पर काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुकी थीं। उन्होंने महिला से करीब 24 करोड़ रुपये की ठगी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अधिकारी बनकर इन जालसाजों ने महिला को खूब डराया। उन्होंने उसे बताया कि उसके बैंक अकाउंट्स का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है और उसे डिजिटल अरेस्ट तक की धमकी दी।