जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई, 116 लोगों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश देश May 24, 2026

जम्मू-कश्मीर ने 11 मई को अपने नए 'नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' की शुरुआत कर नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और गंभीर बना दिया है। इस मुहिम के तहत, अधिकारियों ने उन 116 लोगों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है, जिन पर नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े होने का आरोप है। इनमें 94 पासपोर्ट जम्मू संभाग से और 22 कश्मीर संभाग से हैं। इस अभियान के चलते अब तक 890 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और करीब 800 FIR भी दर्ज हुई हैं।