ट्रेन में अब मिलेगा घर जैसा खाना, IRCTC ने उठाया यह बड़ा कदम देश Jun 09, 2026

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) अब ट्रेनों में ताजा खाना बनाने का काम फिर से शुरू करने जा रहा है। हालांकि, इस बार LPG गैस की जगह इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जाएगा। यह बदलाव LPG की आपूर्ति में आई कमी के बाद लिया गया है। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुई रुकावटों ने वैश्विक स्तर पर गैस की शिपमेंट को बाधित किया था, जिससे भारत में भी इसकी किल्लत हो गई थी।