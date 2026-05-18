भारत का AI लड़ाकू ड्रोन 'काल भैरव' अब पुर्तगाल से रचेगा इतिहास!

FWDA ने की साझेदारी

FWDA ने इस ड्रोन को बनाने और नए AI व कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित करने के लिए यूरोपीय कंपनी SKETCHPIXEL LDA के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट FWDA के 'ऑपरेशन 777' का हिस्सा है। इसका मकसद भारतीय रक्षा तकनीक को दुनिया के सात महाद्वीपों के 77 देशों तक पहुंचाना है। FWDA के CEO सुहास तेजस्कंदा ने बताया कि पुर्तगाल की रणनीतिक स्थिति और NATO से जुड़े देशों तक पहुंच से कंपनी को यूरोपीय रक्षा नेटवर्क में अपनी पकड़ मजबूत बनाने और नए सहयोगी अवसर तलाशने में मदद मिलेगी।