भारत का AI लड़ाकू ड्रोन 'काल भैरव' अब पुर्तगाल से रचेगा इतिहास!
भारत का स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन 'काल भैरव' अब पुर्तगाल में तैयार किया जाएगा। यह पहला भारतीय डिजाइन वाला स्वायत्त लड़ाकू विमान होगा, जिसे यूरोप में बनाया जाएगा। 'फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस' (FWDA) ने इस AI तकनीक से लैस विमान को डिज़ाइन किया है। यह सटीक हमले करने, जासूसी मिशन चलाने और झुंड में काम करने (स्वार्म ऑपरेशंस) में सक्षम है। इसकी उड़ान क्षमता 3,000 किलोमीटर है और यह 30 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है।
FWDA ने की साझेदारी
FWDA ने इस ड्रोन को बनाने और नए AI व कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित करने के लिए यूरोपीय कंपनी SKETCHPIXEL LDA के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट FWDA के 'ऑपरेशन 777' का हिस्सा है। इसका मकसद भारतीय रक्षा तकनीक को दुनिया के सात महाद्वीपों के 77 देशों तक पहुंचाना है। FWDA के CEO सुहास तेजस्कंदा ने बताया कि पुर्तगाल की रणनीतिक स्थिति और NATO से जुड़े देशों तक पहुंच से कंपनी को यूरोपीय रक्षा नेटवर्क में अपनी पकड़ मजबूत बनाने और नए सहयोगी अवसर तलाशने में मदद मिलेगी।