15 अगस्त 2027 को मुंबई-अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी
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भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त, 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ना शुरू कर देगी। यह तेज रफ्तार ट्रेन यात्रियों को 508 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करा देगी, जो मौजूदा यात्रा समय से कहीं ज्यादा तेज होगी। सूरत और वडोदरा जैसे 12 स्टेशनों पर रुकते हुए, यह ट्रेन शहरों के बीच आवाजाही को बेहद आसान बना देगी। पूरे कॉरिडोर के 2029 के आखिर तक तैयार होने की उम्मीद है।
BEML बना रहा है B28 ट्रेनसेट
पहले चरण के लिए BEML ने भारत में ही B28 ट्रेनसेट बनाए हैं। जापानी शिंकानसेन तकनीक को भारत में ही निर्मित किया गया है, जिससे यह प्रोजेक्ट भारतीय रेल के नवाचार के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे शहरों के बीच यात्रा के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है।