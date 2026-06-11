15 अगस्त 2027 को मुंबई-अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी देश Jun 11, 2026

भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त, 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ना शुरू कर देगी। यह तेज रफ्तार ट्रेन यात्रियों को 508 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करा देगी, जो मौजूदा यात्रा समय से कहीं ज्यादा तेज होगी। सूरत और वडोदरा जैसे 12 स्टेशनों पर रुकते हुए, यह ट्रेन शहरों के बीच आवाजाही को बेहद आसान बना देगी। पूरे कॉरिडोर के 2029 के आखिर तक तैयार होने की उम्मीद है।