ओमान में अमेरिकी हमले में भारतीय कैडेट की मौत

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने शव स्वदेश लाने का वादा किया

आदित्य के परिवार को 11 जून 2026 को यह दुखद खबर मिली। उनके पिता ने जानकारी दी कि आदित्य ने कुछ दिन पहले ही फोन करके अमेरिकी नौसेना की चेतावनियों और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बारे में बताया था।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीड़ित परिवारों को सहायता देने और मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाने का वादा किया है। उन्होंने कहा, "मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाए गए चालक दल को तुरंत स्वदेश लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए, ताकि उनके अंतिम संस्कार किया जा सके।"