देश की 79 प्रतिशत लड़कियां कर रहीं पीरियड उत्पादों का इस्तेमाल
भारत के नए स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला है कि 15 से 24 साल की युवतियों में पीरियड्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। यह आंकड़ा अब 79.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हालांकि, तमिलनाडु और गोवा जैसे कई राज्यों में पहले से ही इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है, इसलिए वहां इस बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण इलाके शहरी क्षेत्रों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों के बीच का अंतर कम हो रहा है।
त्रिपुरा ने 14.2 प्रतिशत अंकों की बढ़त दर्ज की
त्रिपुरा ने सबसे अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, जहां 14.2 प्रतिशत अंकों का उछाल आया है। इसके बाद सिक्किम और नागालैंड का नंबर है। हालांकि, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों और ग्रामीण गुजरात में ये आंकड़े या तो घटे हैं या अभी भी औसत से काफी नीचे बने हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में, हर किसी तक मासिक धर्म स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना अब भी एक बड़ी चुनौती है।