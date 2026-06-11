देश की 79 प्रतिशत लड़कियां कर रहीं पीरियड उत्पादों का इस्तेमाल देश Jun 11, 2026

भारत के नए स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला है कि 15 से 24 साल की युवतियों में पीरियड्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। यह आंकड़ा अब 79.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हालांकि, तमिलनाडु और गोवा जैसे कई राज्यों में पहले से ही इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है, इसलिए वहां इस बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण इलाके शहरी क्षेत्रों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों के बीच का अंतर कम हो रहा है।