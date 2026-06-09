भारत ने ओमान के साथ बड़ी योजना पर शुरू किया काम, जानिए क्या होगा देश Jun 09, 2026

भारत ने ओमान से गुजरात तक 2,000 किलोमीटर लंबी एक विशाल समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन की योजना पर फिर से काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद जोखिम भरे होरमुज जलडमरूमध्य से बचना है, ताकि इलाके में तनाव बढ़ने पर भी भारत की ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनी रहे। भाजपा ने इसे ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए एक साहसिक कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे देश की अस्थिर रास्तों पर निर्भरता कम हो पाएगी।