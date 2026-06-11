भारत का अभेद्य कवच: 3 महीने का तेल भंडार, किसी भी संकट में नहीं झुकेगी अर्थव्यवस्था

रिफाइनर्स बढ़ा रहे कच्चे तेल का स्टॉक

भारतीय रिफाइनर्स बढ़ा रहे कच्चे तेल का स्टॉक भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से मंगाता है। यही वजह है कि यह आपूर्ति में आने वाली रुकावटों और तेल की कीमतों में अचानक उछाल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस योजना के तहत, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी तेल कंपनियां ज्यादा कच्चा तेल जमा करेंगी। इसके अलावा, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पडुर में इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) के मौजूदा भंडारों को भी बढ़ाया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह भारत को भविष्य के ऊर्जा संकटों और तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बुरे असर से सुरक्षित रखेगा।