भारत का अभेद्य कवच: 3 महीने का तेल भंडार, किसी भी संकट में नहीं झुकेगी अर्थव्यवस्था
भारत अपने आपातकालीन ईंधन भंडार को लगभग 3 महीने तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए रणनीतिक भंडार और व्यावसायिक स्टॉक, दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि देश के पास पर्याप्त अतिरिक्त ईंधन और क्रूड तेल हर वक्त मौजूद रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई हलचल मचती है, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध या पश्चिमी एशिया में अशांति का माहौल बनता है, तो तेल आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मुश्किल हालात में भी देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना और अर्थव्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।
रिफाइनर्स बढ़ा रहे कच्चे तेल का स्टॉक
भारतीय रिफाइनर्स बढ़ा रहे कच्चे तेल का स्टॉक भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से मंगाता है। यही वजह है कि यह आपूर्ति में आने वाली रुकावटों और तेल की कीमतों में अचानक उछाल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस योजना के तहत, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी तेल कंपनियां ज्यादा कच्चा तेल जमा करेंगी। इसके अलावा, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पडुर में इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) के मौजूदा भंडारों को भी बढ़ाया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह भारत को भविष्य के ऊर्जा संकटों और तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बुरे असर से सुरक्षित रखेगा।