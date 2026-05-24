इबोला के भयावह संकट में भारत की 'जीवन रक्षक' पहल, अफ्रीका CDC को भेजी पहली खेप

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया

विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत इस संकट के समय अफ्रीकी देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। WHO की सलाह के बाद भारत ने अपने नागरिकों को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। इस प्रकोप ने अब तक युगांडा और DRC में कई जानें ले ली हैं। यह दिखाता है कि इस मुश्किल घड़ी में दुनिया भर का साथ और समर्थन कितना अहम है।