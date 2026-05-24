इबोला के भयावह संकट में भारत की 'जीवन रक्षक' पहल, अफ्रीका CDC को भेजी पहली खेप
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भारत ने अफ्रीका CDC को चिकित्सा सामग्री और बचाव किट की अपनी पहली खेप भेजी है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और युगांडा में इबोला के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया
विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत इस संकट के समय अफ्रीकी देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। WHO की सलाह के बाद भारत ने अपने नागरिकों को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। इस प्रकोप ने अब तक युगांडा और DRC में कई जानें ले ली हैं। यह दिखाता है कि इस मुश्किल घड़ी में दुनिया भर का साथ और समर्थन कितना अहम है।