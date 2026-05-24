भारत-अमेरिका दोस्ती को नई उड़ान: जयशंकर बोले- बस कुछ ही दूर है बड़ा व्यापारिक समझौता
देश
विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत और अमेरिका एक बड़े व्यापारिक समझौते को पूरा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलने के बाद, जयशंकर ने बताया कि एक अमेरिकी टीम जल्द ही भारत आएगी। यह टीम समझौते की आखिरी बारीकियों पर चर्चा करेगी और इसे अंतिम रूप देगी।
समझौता भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूत बनाएगा
जयशंकर का मानना है कि यह समझौता आर्थिक रिश्तों को बेहतर बनाएगा और भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी गहरा करेगा। हालांकि समझौते की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनका कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत खत्म होने के बाद इस बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।