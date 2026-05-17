भारत-नीदरलैंड की दोस्ती अब 'रणनीतिक साझेदारी', सहयोग का नया द्वार खुला

भारत, नीदरलैंड ने रणनीतिक साझेदारी रोडमैप अपनाया

इस मुलाकात में दोनों देशों ने एक 'रणनीतिक साझेदारी रोडमैप' भी अपनाया है। इसके तहत अब वे नवाचार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई अहम क्षेत्रों में मिलकर और भी मजबूती से काम करेंगे। एक बड़ी बात यह भी है कि नीदरलैंड अब जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' के एक खास हिस्से की अगुवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रुट्टे को भारत आने का न्योता भी दिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि वे मिलकर कई साझा चुनौतियों का समाधान ढूंढना चाहते हैं।