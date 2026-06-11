PoK हिंसा पर 40 घंटे क्यों चुप रहा पाकिस्तान? भारत ने दुनिया से मांगी जवाबदेही
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों पर प्रतिक्रिया देने में 40 घंटे से भी ज्यादा का वक्त क्यों लिया। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर के मामले संविधान के हिसाब से निपटाए जाते हैं। उसने भारत पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। इस पर भारत ने PoK में पुलिस की हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को दबाने से जुड़ी खबरों का हवाला दिया है।
भारत ने PoK पर अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की मांग की
भारतीय अधिकारियों को यह देरी काफी अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान कश्मीर से जुड़े मामलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इस देरी से पता चलता है कि पाकिस्तान के भीतर कहीं न कहीं अंदरूनी उथल-पुथल है और उसे भारत के उन दावों का जवाब देने में मुश्किल हो रही है, जिनमें PoK में अशांति की बात कही गई है। अब भारत ने दुनिया से आग्रह किया है कि वह प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए, क्योंकि इस इलाके में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।