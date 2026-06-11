PoK हिंसा पर 40 घंटे क्यों चुप रहा पाकिस्तान? भारत ने दुनिया से मांगी जवाबदेही

भारत ने PoK पर अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की मांग की

भारतीय अधिकारियों को यह देरी काफी अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान कश्मीर से जुड़े मामलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इस देरी से पता चलता है कि पाकिस्तान के भीतर कहीं न कहीं अंदरूनी उथल-पुथल है और उसे भारत के उन दावों का जवाब देने में मुश्किल हो रही है, जिनमें PoK में अशांति की बात कही गई है। अब भारत ने दुनिया से आग्रह किया है कि वह प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए, क्योंकि इस इलाके में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।