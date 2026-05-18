NEET-UG लीक: CBI ने दबोचा मास्टरमाइंड, फोन पर मिला सबूत
लातूर में 'रेनूकाई केमिस्ट्री क्लासेस' चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोतेगांवकर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET-UG 2026 का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान अधिकारियों को उनके फोन पर एक लीक हुआ प्रश्न पत्र मिला है। अधिकारियों का मानना है कि मोतेगांवकर ने 23 अप्रैल की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कर उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर काम किया था।
NEET-UG लीक के कारण 3 मई की परीक्षा रद्द
इस पेपर लीक से करीब 23 लाख छात्रों को बड़ा झटका लगा है। इस वजह से 3 मई की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। CBI ने इस मामले में कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिनमें पुणे का एक लेक्चरर भी है जो प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समिति से जुड़ा था। इसके साथ ही लातूर में भी 4 दिनों के लिए एक टीम भेजी गई है ताकि इस संगठित धोखाधड़ी गिरोह के काम करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सके।