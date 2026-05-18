NEET-UG लीक: CBI ने दबोचा मास्टरमाइंड, फोन पर मिला सबूत

NEET-UG लीक के कारण 3 मई की परीक्षा रद्द

इस पेपर लीक से करीब 23 लाख छात्रों को बड़ा झटका लगा है। इस वजह से 3 मई की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। CBI ने इस मामले में कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिनमें पुणे का एक लेक्चरर भी है जो प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समिति से जुड़ा था। इसके साथ ही लातूर में भी 4 दिनों के लिए एक टीम भेजी गई है ताकि इस संगठित धोखाधड़ी गिरोह के काम करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सके।