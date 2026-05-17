सोलर का कमाल: ऊर्जा एक्सचेंज पर बिजली की कीमतें कई बार शून्य तक पहुंची

कितनी है भारत की सोलर क्षमता?

भारत की सोलर बिजली उत्पादन क्षमता 154.23 गीगावाट (GW) तक पहुंच गई है, लेकिन बैटरी स्टोरेज उस रफ्तार से बढ़ नहीं पाया है। चूंकि सोलर प्रोजेक्ट 'अनिवार्य' माने जाते हैं, इसलिए वे ठंडे मौसम या जब उद्योगों में काम धीमा होने पर मांग कम होने पर भी बिजली पैदा करते रहते हैं। इससे रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनियों को उन घंटों में कुछ नहीं मिलता जब बिजली की कीमत शून्य होती है। वहीं, बिजली वितरण कंपनियां अतिरिक्त बिजली को घाटे में बेच देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा बैटरी स्टोरेज और सही मूल्य निर्धारण से इस असंतुलन को ठीक किया जा सकता है और सभी का मुनाफा सुनिश्चित किया जा सकता है।