हैदराबाद की महिला पुलिस का गुप्त ऑपरेशन, पुलिस आयुक्त को ही झेलना पड़ा उत्पीड़न

हैदराबाद की महिला पुलिस का गुप्त ऑपरेशन, पुलिस आयुक्त को ही झेलना पड़ा उत्पीड़न
हैदराबाद की शीर्ष महिला पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक उत्पीड़न और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए गुप्ता अभियान चलाया है। बस स्टैंड पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त बी सुमति की अगुवाई में चले इस अभियान के दौरान उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा से जुड़ी असल चुनौतियों को उजागर किया। वहीं, कुकटपल्ली पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋतुराज ने एक स्थानीय पब में चल रहे सेक्स रैकेट का भी भंडाफोड़ किया। इन कार्रवाइयों से यह साफ होता है कि शहर की पुलिस हैदराबाद को सबके लिए सुरक्षित बनाने को लेकर कितनी गंभीर है।
दिलसुखनगर में अभियान और पब रेड में 9 लोगों की गिरफ्तारी
एक ऑपरेशन में आयुक्त सुमति दिलसुखनगर बस स्टैंड पर देर रात तक अंडरकवर रहीं और इस दौरान उन्हें कुछ पुरुषों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पास ही तैनात पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पुरुषों पर शिकंजा कसा। दूसरे ऑपरेशन के तहत कुकटपल्ली DCP ऋतुराज ने अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक पब पर छापा मारा। इस दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच के लिए सबूत भी इकट्ठे किए गए। अब अधिकारी पब में हुए पिछले उल्लंघनों की भी जांच कर रहे हैं। यह कदम शहर में सार्वजनिक स्थानों को और सुरक्षित बनाने के पुलिस के अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।