हैदराबाद की महिला पुलिस का गुप्त ऑपरेशन, पुलिस आयुक्त को ही झेलना पड़ा उत्पीड़न

दिलसुखनगर में अभियान और पब रेड में 9 लोगों की गिरफ्तारी

एक ऑपरेशन में आयुक्त सुमति दिलसुखनगर बस स्टैंड पर देर रात तक अंडरकवर रहीं और इस दौरान उन्हें कुछ पुरुषों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पास ही तैनात पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पुरुषों पर शिकंजा कसा। दूसरे ऑपरेशन के तहत कुकटपल्ली DCP ऋतुराज ने अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक पब पर छापा मारा। इस दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच के लिए सबूत भी इकट्ठे किए गए। अब अधिकारी पब में हुए पिछले उल्लंघनों की भी जांच कर रहे हैं। यह कदम शहर में सार्वजनिक स्थानों को और सुरक्षित बनाने के पुलिस के अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।