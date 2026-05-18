अंडमान पहुंचा मानसून, केरल में 26 मई तक दस्तक देने की संभावना

बंगाल में तूफान की संभावना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा

मानसून की इस जल्दी शुरुआत से पूर्वी भारत, खासकर बंगाल में भी बारिश समय से पहले आ सकती है। उत्तर बंगाल में जहां भारी बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण बंगाल में ज्यादा कल्विशाखी तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए समय पर बारिश आना बेहद अहम होता है। इससे फसलें अच्छी होती हैं, जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ता है और पनबिजली परियोजनाओं को भी ताकत मिलती है।