अंडमान पहुंचा मानसून, केरल में 26 मई तक दस्तक देने की संभावना
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बारिश का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तय समय से चार दिन पहले ही पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में बने एक लो-प्रेशर सिस्टम के कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अब अनुमान लगाया है कि केरल में भी मानसून 26 मई तक आ जाएगा। यह तारीख सामान्य तौर पर मानसून के आने से लगभग एक हफ्ता पहले की है।
बंगाल में तूफान की संभावना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा
मानसून की इस जल्दी शुरुआत से पूर्वी भारत, खासकर बंगाल में भी बारिश समय से पहले आ सकती है। उत्तर बंगाल में जहां भारी बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिण बंगाल में ज्यादा कल्विशाखी तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए समय पर बारिश आना बेहद अहम होता है। इससे फसलें अच्छी होती हैं, जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ता है और पनबिजली परियोजनाओं को भी ताकत मिलती है।