दिल्ली: 44 डिग्री तापमान, पर घबराएं नहीं, आ रही है राहत की बारिश!

दिल्ली का तापमान गिरने की उम्मीद

इस बीच, एक अच्छी खबर भी है: 29 मई के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है। यह लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है और थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, इस दौरान हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। धूल और सूखे मौसम के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है। इन हालात को देखते हुए, अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने खासकर दोपहर के पीक घंटों में बाहर निकलने से बचने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है।