IMD ने बेंगलुरु के लिए जारी किया मौसम का ऑरेंज अलर्ट, जानिए क्या है खतरा

मानसून-पूर्व बेंगलुरु की बारिश 50 प्रतिशत से ज्यादा कम

मौजूदा बरसात का यह दौर ऐसे समय में आया है जब बेंगलुरु पहले ही एक मुश्किल मानसून-पूर्व सीजन से जूझ रहा था। मध्य-अप्रैल तक शहर में सिर्फ 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से लगभग 86 प्रतिशत कम है। अप्रैल के आखिर में हुई थोड़ी-बहुत बारिश भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाई। 17 मई तक बारिश का आंकड़ा औसत से अभी भी आधे से ज्यादा कम बना हुआ था। ये हालात सिर्फ बेंगलुरु के नहीं हैं, कर्नाटक के लगभग आधे जिलों में भी बारिश की ऐसी ही कमी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी छिटपुट बारिश होने का ही अनुमान है।