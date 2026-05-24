बेंगलुरु अलर्ट: 25 मई तक भारी बारिश और बिजली का खतरा देश May 24, 2026

बेंगलुरु के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया है कि शहर में 25 मई तक भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। इन बारिशों के चलते शहर में पहले से ही बिजली गुल हो रही है, मेट्रो की सेवाएं भी देर से चल रही हैं और कई जगह पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि, राहत की खबर ये है कि 25 मई के बाद मौसम शांत होने लगेगा और 29 मई तक हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का ही अनुमान है।