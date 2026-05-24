बेंगलुरु अलर्ट: 25 मई तक भारी बारिश और बिजली का खतरा
बेंगलुरु के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया है कि शहर में 25 मई तक भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। इन बारिशों के चलते शहर में पहले से ही बिजली गुल हो रही है, मेट्रो की सेवाएं भी देर से चल रही हैं और कई जगह पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि, राहत की खबर ये है कि 25 मई के बाद मौसम शांत होने लगेगा और 29 मई तक हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का ही अनुमान है।
पूरे कर्नाटक में भारी बारिश और हवाएं
सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, पूरे कर्नाटक में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तुमकुर, हसन और चित्रदुर्ग जैसे शहरों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। 24 मई को मैसूर और मांड्या में भी तेज बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा, कलाबुरगी जैसे अंदरूनी इलाकों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश तो हो सकती है, लेकिन दिन के समय यहां गर्मी बनी रहेगी।