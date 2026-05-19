मोदी ब्रीफिंग से वॉकआउट का बवाल: हेले लिंग ने बताई सच्चाई, प्रेस की आजादी पर उठाए सवाल देश May 19, 2026

एक नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग ने यह साफ किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान किसी प्रेस ब्रीफिंग से वॉकआउट नहीं किया। हालांकि, एक वीडियो में ऐसा दिखाया गया था कि वह वहां से निकल गई हैं। इस वीडियो क्लिप में उन्हें भारत के विदेश मंत्रालय से मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पूछते हुए देखा गया था, लेकिन बाद में लिंग ने समझाया कि वे सिर्फ पानी पीने के लिए बाहर निकली थीं और तुरंत लौट आईं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सवालों के कोई सही जवाब नहीं दिए गए।