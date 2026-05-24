रातों का तापमान भी 30 डिग्री पार! 35 से ज्यादा शहरों में लू का वार, जानें IMD की सलाह

IMD की सलाह: घर में रहें और पानी पीते रहें

मौसम विभाग के विशेषज्ञ देवेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, दिन में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान जमीन के पास की गर्मी को रोककर रखता है। इसके अलावा, ज्यादा नमी एक कंबल की तरह काम करती है, जिससे सूरज ढलने के बाद भी गर्मी कम नहीं होती। इसी वजह से लू लगने और शरीर में पानी की कमी होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए, IMD सभी से अपील कर रहा है कि दिन के सबसे गर्म समय में घर के अंदर ही रहें और खूब पानी पीते रहें।