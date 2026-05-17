क्या आपके ब्लिंकिट अंडे भी थे बदबूदार? FSSAI ने कंपनी से 7 दिन में मांगा जवाब

FSSAI ने ई-कॉमर्स साइट्स को बताया जिम्मेदार

FSSAI ने साफ कर दिया है कि ब्लिंकिट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए उतनी ही जवाबदेह हैं, जितनी कोई सामान्य दुकान या स्टोर। आजकल जब ज्यादातर लोग ऑनलाइन किराना सामान मंगा रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है। इस बीच, FSSAI ने अंडे स्टोर करने के कुछ खास तरीके भी बताए हैं। उनके मुताबिक, अंडों को कमरे के तापमान (लगभग 28 डिग्री सेल्सियस) पर 12 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर उन्हें फ्रिज में रखा जाए, तो वे ज्यादा समय तक ताज़े बने रहते हैं। साथ ही, FSSAI ने यह भी याद दिलाया कि अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं।