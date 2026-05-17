दिल्ली अग्निकांड: धुएं के गुबार में फंसी जिंदगियां, दमकल ने 9 को जिंदा बचाया
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दिल्ली के शाहदरा इलाके में रविवार तड़के एक चार मंजिला इमारत की पार्किंग में आग लग गई। आग का धुआं इतनी तेजी से फैला कि ऊपरी मंजिलों तक जा पहुंचा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दमकल विभाग ने 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया।
दिल्ली दमकल सेवा की त्वरित कार्रवाई
आधी रात के ठीक बाद जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दिल्ली दमकल सेवा की 3 दमकल गाड़ियां और एक वॉटर बोसर तुरंत मौके पर पहुंच गईं। घायलों में 12 साल के बच्चे से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। इनमें गर्ग परिवार के कई सदस्य भी हैं। दमकलकर्मियों ने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी थी। इसकी जांच की जा रही है।