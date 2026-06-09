वेस्ट नाइल बुखार ने केरलम में ली दूसरी जान, हाई अलर्ट जारी देश Jun 09, 2026

एर्नाकुलम जिले में एक 70 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध वेस्ट नाइल बुखार से मौत के बाद केरलम सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस हफ्ते यह दूसरी ऐसी मौत है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब जांच और निगरानी बढ़ा रहे हैं। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन न करने वालों पर पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।