वेस्ट नाइल बुखार ने केरलम में ली दूसरी जान, हाई अलर्ट जारी
एर्नाकुलम जिले में एक 70 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध वेस्ट नाइल बुखार से मौत के बाद केरलम सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस हफ्ते यह दूसरी ऐसी मौत है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब जांच और निगरानी बढ़ा रहे हैं। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन न करने वालों पर पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
क्यूलेक्स मच्छरों से फैलता है वेस्ट नाइल
वेस्ट नाइल बुखार संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ज्यादातर लोगों में बुखार, थकान या सिरदर्द जैसे हल्के लक्षण हल्के ही होते हैं, लेकिन बुजुर्गों या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनके लिए यह गंभीर रूप ले सकता है। यह दिमाग की सूजन (एन्सेफलाइटिस) जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर आपको उलझन या तेज सिरदर्द जैसे लक्षण दिखें, तो फौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।