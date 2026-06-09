CBSE की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं पूर्व मंत्री, जानिए क्या दिया तर्क

CBSE ने किया अपनी नीति का बचाव

खान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर दक्षिणी राज्यों में हिंदी और उत्तरी राज्यों में संस्कृत को अनिवार्य किया गया, तो इससे स्थानीय भाषाओं और वहां की संस्कृतियों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें आशंका है कि इस फैसले से देश की भाषाई विविधता कम हो सकती है। दूसरी तरफ, CBSE का कहना है कि यह नीति कई भाषाओं को सीखने को बढ़ावा देती है और स्कूलों को विदेशी भाषाओं को भी एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर रखने की छूट देती है।