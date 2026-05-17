महाराष्ट्र में प्याज की कीमत पर बवाल, किसानों का 12.35 रुपये प्रति किलों पर बेचने से इनकार देश May 17, 2026

महाराष्ट्र के किसान केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्याज की नई खरीद कीमत से खुश नहीं हैं। यह कीमत 12.35 रुपये प्रति किलो तय की गई है और NAFED को इसकी खरीद का जिम्मा सौंपा गया है। किसानों का कहना है कि यह कीमत उनकी पैदावार के खर्च का सिर्फ 62 से 69 प्रतिशत ही कवर कर पाती है, जबकि उन्हें एक किलो प्याज उगाने में 18 से 20 रुपये तक का खर्च आता है। नाशिक के किसान जितेंद्र सोलंके ने मांग की है कि प्याज का उचित न्यूनतम मूल्य 30 रुपये प्रति किलो तय किया जाए। उन्होंने बताया कि खरीद में देरी होने से दलालों को फायदा मिलता है, वहीं किसानों को कई बार सतना APMC में प्याज सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर बेचना पड़ता है।