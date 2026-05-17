महाराष्ट्र में प्याज की कीमत पर बवाल, किसानों का 12.35 रुपये प्रति किलों पर बेचने से इनकार
महाराष्ट्र के किसान केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्याज की नई खरीद कीमत से खुश नहीं हैं। यह कीमत 12.35 रुपये प्रति किलो तय की गई है और NAFED को इसकी खरीद का जिम्मा सौंपा गया है। किसानों का कहना है कि यह कीमत उनकी पैदावार के खर्च का सिर्फ 62 से 69 प्रतिशत ही कवर कर पाती है, जबकि उन्हें एक किलो प्याज उगाने में 18 से 20 रुपये तक का खर्च आता है। नाशिक के किसान जितेंद्र सोलंके ने मांग की है कि प्याज का उचित न्यूनतम मूल्य 30 रुपये प्रति किलो तय किया जाए। उन्होंने बताया कि खरीद में देरी होने से दलालों को फायदा मिलता है, वहीं किसानों को कई बार सतना APMC में प्याज सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर बेचना पड़ता है।
महाराष्ट्र के किसानों ने की 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग
इस साल प्याज की खरीद का लक्ष्य पिछले साल के 3 लाख टन से घटकर सिर्फ 2 लाख टन रह गया है, जिससे किसानों के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ ने मांग की है कि प्याज का खरीद मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और उन किसानों को सब्सिडी भी मिले, जिन्हें मजबूरी में सस्ते दामों पर प्याज बेचना पड़ता है। किसानों ने याद दिलाया कि पिछले साल यह कीमत 2833 रुपये प्रति क्विंटल थी और उससे पहले 2,410 रुपये प्रति क्विंटल मिली थी।