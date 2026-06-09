पंजाब: ED ने 100 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को किया गिरफ्तार देश Jun 09, 2026

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े 100 करोड़ रुपये की गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) धोखाधंड़ी के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी जालंधर, लुधियाना, बरेली और नोएडा समेत 6 अलग-अलग शहरों में हुई। बताया जा रहा है कि इस पूरे घोटाले का मुख्य मकसद मोबाइल फोन की गलत बिक्री दिखाना है। इस मामले में हैम्पटन स्काई रियलटी लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम सामने आ रहा है, जो मंत्री अरोड़ा से जुड़ी हुई है।