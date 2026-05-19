नॉर्वेजियन पत्रकार के सवालों पर विदेश मंत्रालय ने रखा भारत का मजबूत पक्ष, जानिए क्या कहा देश May 19, 2026

प्रधानमंत्री मोदी जब नॉर्वे दौरे पर थे, तब विदेश मंत्रालय ने देश के लोकतंत्र का जोरदार तरीके से बचाव किया। दरअसल, यह मामला तब उठा जब एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल-जवाब का मौका न मिलने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही, उन्होंने भारत में मानवाधिकारों को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उस पत्रकार को एक विशेष ब्रीफिंग के लिए बुलाया ताकि पूरे मामले पर खुलकर बात की जा सके।