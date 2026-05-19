नॉर्वेजियन पत्रकार के सवालों पर विदेश मंत्रालय ने रखा भारत का मजबूत पक्ष, जानिए क्या कहा
प्रधानमंत्री मोदी जब नॉर्वे दौरे पर थे, तब विदेश मंत्रालय ने देश के लोकतंत्र का जोरदार तरीके से बचाव किया। दरअसल, यह मामला तब उठा जब एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल-जवाब का मौका न मिलने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही, उन्होंने भारत में मानवाधिकारों को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। इसके बाद भारतीय दूतावास ने उस पत्रकार को एक विशेष ब्रीफिंग के लिए बुलाया ताकि पूरे मामले पर खुलकर बात की जा सके।
सिबी जॉर्ज ने चुनाव, टीके और G-20 का हवाला दिया
विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में करीब एक अरब मतदाताओं के साथ शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं और यहां संवैधानिक अधिकारों की पूरी रक्षा की जाती है। इतना ही नहीं, भारत ने वैश्विक मंच पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना और G-20 शिखर सम्मेलन जैसे बड़े आयोजनों की सफलतापूर्वक मेजबानी करना।