3,000 किलोमीटर दूर चीन से ऑपरेशन, भारतीय डॉक्टर ने 5G रोबोटिक सर्जरी से रचा इतिहास देश May 24, 2026

एक भारतीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस ने हाल ही में एक अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने चीन के वुहान शहर में बैठे-बैठे ही हैदराबाद के एक मरीज की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। इस काम के लिए उन्होंने हाई-स्पीड 5G तकनीक और चीन में विकसित अगली जेनरेशन के रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया। लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी से उन्होंने रोबोटिक भुजाओं को नियंत्रित किया। यह सफलता न सिर्फ दूर से की जाने वाली सर्जरी (रिमोट सर्जरी) के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भी बताती है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है।