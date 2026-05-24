डॉक्टर वुहान में, मरीज हैदराबाद में: रोबोट ने 3,000 किलोमीटर दूर से की सर्जरी

इंटरनेशनल कांग्रेस में रिमोट सर्जिकल टीमों का मेल

यह सिर्फ कोई आम सर्जरी नहीं थी। इसे एक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया, जहां भारत, ब्राजील और ग्रीस जैसे कई देशों के डॉक्टरों को लाइव दूरस्थ प्रक्रियाओं के लिए एक साथ जोड़ा गया। ऑपरेशन से पहले वुहान और हैदराबाद की टीमों ने मिलकर पूरी तैयारी की और मरीज की लगातार निगरानी की। वहीं डॉक्टर गौस ने रियल-टाइम 3D दृश्यों का इस्तेमाल करते हुए दूर से ही सर्जरी के सभी कंट्रोल संभाले। यह इस बात की शानदार मिसाल है कि तकनीक कैसे स्वास्थ्य सेवा को पहले से कहीं ज्यादा आपस में जोड़ रही है।