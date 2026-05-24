डॉक्टर वुहान में, मरीज हैदराबाद में: रोबोट ने 3,000 किलोमीटर दूर से की सर्जरी
चीन के वुहान में रहने वाले भारतीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद गौस ने हैदराबाद के एक मरीज की ब्लैडर सर्जरी की। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने यह ऑपरेशन अपने अस्पताल से बाहर निकले बिना ही कर दिया। इस सर्जरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने चीनी तकनीक से बने एक रोबोटिक आर्म और बेहद तेज 5G इंटरनेट का इस्तेमाल किया। पूरे 90 मिनट के इस ऑपरेशन को डॉक्टर गौस ने 3,000 किलोमीटर दूर बैठकर सफलतापूर्वक संचालित किया। इस बड़ी उपलब्धि को भारत में चीनी दूतावास की यू जिंग ने भी सराहा।
इंटरनेशनल कांग्रेस में रिमोट सर्जिकल टीमों का मेल
यह सिर्फ कोई आम सर्जरी नहीं थी। इसे एक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया, जहां भारत, ब्राजील और ग्रीस जैसे कई देशों के डॉक्टरों को लाइव दूरस्थ प्रक्रियाओं के लिए एक साथ जोड़ा गया। ऑपरेशन से पहले वुहान और हैदराबाद की टीमों ने मिलकर पूरी तैयारी की और मरीज की लगातार निगरानी की। वहीं डॉक्टर गौस ने रियल-टाइम 3D दृश्यों का इस्तेमाल करते हुए दूर से ही सर्जरी के सभी कंट्रोल संभाले। यह इस बात की शानदार मिसाल है कि तकनीक कैसे स्वास्थ्य सेवा को पहले से कहीं ज्यादा आपस में जोड़ रही है।